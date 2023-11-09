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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

SON DAKİKA | CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk dönemlerde sözde şeffaflık ilkesi ile Ankara'yı yönetiyorum algısı oluşturmak için yaptığı toplantılarda Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia etmişti. Ancak söylediklerini unutan Yavaş'ın 4 buçuk yılda Ankara'yı parsel parsel ve yok pahasına sattığı belgelendi.

Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 11:31
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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

Ankara'yı parsel parsel sattılar diyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yılda Ankara'yı parsel parsel ve yok pahasına sattığı ortaya çıktı.

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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

YAVAŞ'TAN BÜYÜK SATIŞ!

Yavaş göreve geldiği günden beri 81 tane belediyeye ait taşınmazı 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL gibi bir rakama sattı.

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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

Bununla da yetinmeyen Yavaş şimdi de Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta ABB'ye ait mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi toplamda 29 taşınmazın apar topar elden çıkarılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

Ankara'ya tek bir çivi çakmadan ABB'yi borç batağına sokan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşa hizmet edecek parayı bulamazken yaklaşan seçimlerden dolayı boşalttığı ABB kasasını tekrar doldurmak için ABB'ye ait taşınmazları satmaya başladı.

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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…

YAVAŞ, ABB'YE AİT NE VARSA YOK PAHASINA SATIYOR

Yerel seçimler öncesinde Ankaralılara şeffaflık ve hizmet etme sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günlerde gerçekleştirdiği toplantılarda hep kendisinden önceki dönemi eleştirerek Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia ediyordu.