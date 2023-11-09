09 Kasım 2023, Perşembe
CHP’li Mansur Yavaş Ankara’nın taşınmazlarını parsel parsel sattı! 7 milyar TL’den fazla…
SON DAKİKA | CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk dönemlerde sözde şeffaflık ilkesi ile Ankara'yı yönetiyorum algısı oluşturmak için yaptığı toplantılarda Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia etmişti. Ancak söylediklerini unutan Yavaş'ın 4 buçuk yılda Ankara'yı parsel parsel ve yok pahasına sattığı belgelendi.
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 11:31
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