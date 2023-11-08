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Haberler Galeri İşte AYM'nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

İşte AYM'nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Gezi davası nedeniyle ceza alan ve hapisteyken milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkemeye gönderildi. Mahkeme ise dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı bu daireye gönderdi. Daire ise Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Bu kararla birlikte Yargıtay bir ilke imza attı. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi bugüne kadar verdiği tartışma kararlarla gündem olurken sosyal medyada da #AYMYenidenYapılanmalı etiketi gündem oldu. İşte terör örgütü üyelerine ve yöneticilerine TBMM yolunu aşan bazı AYM kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 22:50
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İşte AYM’nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Gezi davası sonrası hapse giren ve milletvekili seçilen Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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İşte AYM’nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye gönderdi.

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İşte AYM’nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi olaya son noktayı koyarken, Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. .

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İşte AYM’nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke de imza atıldı..

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İşte AYM’nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.