İşte AYM'nin verdiği bazı tartışmalı kararlar! Terör örgütü üyelerine TBMM yolunu açıyorlar! Sosyal medyadan tepki yağdı: Yeniden yapılanmalı...

Gezi davası nedeniyle ceza alan ve hapisteyken milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkemeye gönderildi. Mahkeme ise dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı bu daireye gönderdi. Daire ise Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Bu kararla birlikte Yargıtay bir ilke imza attı. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi bugüne kadar verdiği tartışma kararlarla gündem olurken sosyal medyada da #AYMYenidenYapılanmalı etiketi gündem oldu. İşte terör örgütü üyelerine ve yöneticilerine TBMM yolunu aşan bazı AYM kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...