AFAD duyurdu: Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem!
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-11-09
Saat:05:32:14 TSİ
Enlem:36.622 N
Boylam:36.371 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/p81i4vwhSX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD DETAYLARI
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-11-09
Saat:05:32:14 TSİ
Enlem:36.622 N
Boylam:36.371 E
Derinlik:8.28 km
İŞTE SON DEPREMLER
2023-11-08 12:19:52 40.8 30.889 11.4 ML 2.6 Gümüşova (Düzce)
2023-11-08 12:06:40 38.127 37.802 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-11-08 11:53:17 40.874 31.741 7.0 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2023-11-08 11:45:13 40.877 31.735 6.97 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2023-11-08 11:40:55 38.088 36.479 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-08 11:24:21 40.816 30.873 18.23 ML 2.5 Hendek (Sakarya)
2023-11-08 11:13:43 41.169 34.254 7.05 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2023-11-08 11:12:54 40.81 30.862 15.56 ML 1.2 Hendek (Sakarya)
2023-11-08 10:20:52 41.891 41.961 32.4 ML 1.7 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.26 km] Borçka (Artvin)
2023-11-08 10:08:57 39.491 48.92 15.0 ML 4.4 Salyan (Azerbaycan)
2023-11-08 09:51:29 37.373 37.052 5.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-08 09:29:26 40.535 34.875 14.15 ML 2.6 Merkez (Çorum)
2023-11-08 09:09:38 37.968 38.601 13.8 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2023-11-08 08:55:04 38.037 31.372 7.05 ML 2.3 Şarkikaraağaç (Isparta)
2023-11-08 08:37:21 39.083 42.086 8.76 ML 2.4 Bulanık (Muş)
2023-11-08 08:16:08 37.389 36.93 13.69 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-08 07:52:10 38.257 39.39 7.0 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır)
2023-11-08 07:31:50 36.737 29.387 7.08 ML 0.9 Seydikemer (Muğla)
2023-11-08 07:17:40 37.985 36.252 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-08 07:05:13 37.463 37.009 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-08 07:02:16 38.229 38.65 7.11 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2023-11-08 06:39:07 36.956 29.361 1.06 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2023-11-08 06:33:27 38.101 36.927 10.34 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-08 06:18:27 37.973 38.159 7.0 ML 2.5 Merkez (Adıyaman)
2023-11-08 06:01:01 38.335 27.206 6.91 ML 1.5 Buca (İzmir)
2023-11-08 05:55:09 38.005 36.49 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-08 04:43:32 39.265 40.188 7.0 ML 2.0 Kiğı (Bingöl)
2023-11-08 04:02:16 38.704 39.793 5.64 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ)
2023-11-08 03:31:30 36.558 36.384 6.13 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay)
2023-11-08 03:27:48 38.86 25.892 6.77 ML 1.4 Ege Denizi - [50.00 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-08 03:17:12 37.922 27.607 7.0 ML 0.9 Germencik (Aydın)
2023-11-08 03:17:10 38.211 38.624 6.94 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2023-11-08 03:14:30 39.455 33.997 10.67 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir)
2023-11-08 03:09:00 37.489 36.361 7.03 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2023-11-08 03:05:10 38.404 37.532 7.2 ML 1.2 Darende (Malatya)
2023-11-08 02:36:58 37.334 37.047 10.81 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-11-08 02:31:26 37.994 35.992 8.18 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2023-11-08 02:22:49 38.138 38.519 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2023-11-08 02:19:37 37.511 37.108 5.21 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-08 02:13:05 41.374 24.009 9.74 ML 1.7 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [188.67 km] Enez (Edirne)
2023-11-08 02:10:23 39.088 28.607 10.5 ML 0.8 Demirci (Manisa)
2023-11-08 02:09:01 38.714 43.187 7.0 ML 1.1 Van Gölü - [02.60 km] Tuşba (Van)
2023-11-08 01:56:31 40.485 27.533 13.83 ML 1.9 Marmara Denizi - [01.66 km] Marmara (Balıkesir)
2023-11-08 01:47:22 38.251 36.359 6.53 ML 1.9 Tufanbeyli (Adana)
2023-11-08 01:43:06 38.052 25.891 12.26 ML 1.5 Ege Denizi - [40.62 km] Çeşme (İzmir)
2023-11-08 01:40:26 38.136 36.734 6.95 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-08 01:11:25 38.506 40.287 6.85 ML 1.4 Genç (Bingöl)
2023-11-08 00:50:14 38.778 25.644 5.14 ML 2.1 Ege Denizi - [67.39 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-08 00:44:27 38.451 39.261 8.85 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2023-11-08 00:41:03 38.043 37.125 6.98 ML 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-11-08 00:36:30 36.075 43.991 7.0 ML 2.4 Arbil, Erbil (Irak) - [107.32 km] Şemdinli (Hakkari)
2023-11-08 00:27:39 39.391 26.322 7.01 ML 1.0 Ege Denizi - [11.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-11-08 00:25:47 37.861 36.5 7.02 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-11-08 00:18:21 37.476 38.584 7.29 ML 1.7 Atatürk Barajı - [02.62 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
2023-11-08 00:10:54 38.211 40.409 7.0 ML 1.4 Sur (Diyarbakır)
2023-11-07 23:20:30 38.034 36.58 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 23:17:45 38.203 38.687 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2023-11-07 23:11:51 39.806 39.017 7.02 ML 1.8 Kemah (Erzincan)
2023-11-07 23:05:48 40.471 27.526 4.33 MW 4.1 Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
2023-11-07 22:26:12 34.258 26.386 6.12 ML 2.6 Akdeniz
2023-11-07 22:26:04 37.93 38.004 6.87 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-11-07 22:08:24 38.893 25.591 17.23 ML 1.8 Ege Denizi - [75.42 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-07 22:03:56 38.759 25.687 9.54 ML 1.4 Ege Denizi - [63.39 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-07 21:56:41 38.438 31.791 7.02 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2023-11-07 21:49:02 37.842 36.212 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2023-11-07 21:42:26 38.198 38.604 7.04 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2023-11-07 21:19:55 38.906 25.635 8.71 ML 2.6 Ege Denizi - [72.33 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-07 21:15:47 39.391 28.484 3.03 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2023-11-07 21:15:03 38.189 38.625 6.96 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2023-11-07 20:53:12 37.372 36.785 11.4 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:47:01 37.803 36.397 6.97 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:39:36 38.222 37.786 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-11-07 20:36:09 37.822 36.324 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:26:03 38.276 38.852 8.57 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2023-11-07 20:18:33 37.827 36.334 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:15:50 37.426 37.186 7.34 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:12:28 37.441 37.168 7.2 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-11-07 20:09:28 36.723 30.572 17.77 ML 2.1 Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.85 km] Kemer (Antalya)
2023-11-07 20:07:42 40.062 34.761 6.97 ML 1.1 Alaca (Çorum)
2023-11-07 20:06:11 36.819 29.234 11.2 ML 2.6 Fethiye (Muğla)
2023-11-07 19:58:02 37.816 36.312 7.13 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2023-11-07 19:39:09 39.404 38.185 6.93 ML 1.4 Divriği (Sivas)
2023-11-07 19:24:23 37.923 36.506 7.1 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 19:17:11 37.828 36.332 6.94 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 19:13:25 38.26 37.743 7.01 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2023-11-07 19:07:30 38.769 25.66 7.07 ML 1.7 Ege Denizi - [65.87 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-07 18:50:42 37.922 36.65 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-11-07 18:37:07 37.915 36.655 12.02 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-11-07 18:17:19 37.036 36.05 14.92 ML 1.2 Ceyhan (Adana)
2023-11-07 17:22:28 37.566 37.27 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-11-07 16:57:04 37.892 27.228 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın)
2023-11-07 16:48:36 37.815 26.991 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.34 km] Kuşadası (Aydın)
2023-11-07 16:44:17 38.352 36.506 7.0 ML 2.2 Sarız (Kayseri)
2023-11-07 16:40:20 36.676 31.584 68.57 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.31 km] Manavgat (Antalya)
2023-11-07 16:29:05 38.744 25.698 7.07 ML 1.4 Ege Denizi - [61.96 km] Karaburun (İzmir)
2023-11-07 16:17:20 40.439 39.684 7.0 ML 1.7 Merkez (Gümüşhane)
2023-11-07 16:01:10 37.359 42.518 7.04 ML 2.3 Silopi (Şırnak)
2023-11-07 15:10:04 37.983 36.476 6.9 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-11-07 14:11:12 38.084 37.126 6.93 ML 2.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-11-07 14:04:51 38.079 38.402 10.65 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
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