Antalya’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! İşte son depremler...

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında göre, saat 15.39'da Antalya'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

⚠️ #DEPREM

🚨 Büyüklük: 4.4

❗️ Derinlik: 100.5 km

🗓 Tarih: 08.11.2023

⏰ Saat: 15:39:41

📍 Merkez Üssü: IMRAHOR-KORKUTELI (ANTALYA)

🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!