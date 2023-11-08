Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! İşte son depremler...
AFAD son dakika duyurdu! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde deprem meydana geldi. İşte, 8 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...
Antalya ilinde bugün saat 15:39'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Korkuteli ilçesi olduğunu açıkladı. Depremin yaklaşık 95,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.
ANTALYA DEPREM SON DAKİKA!
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında göre, saat 15.39'da Antalya'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.4
❗️ Derinlik: 100.5 km
🗓 Tarih: 08.11.2023
⏰ Saat: 15:39:41
📍 Merkez Üssü: IMRAHOR-KORKUTELI (ANTALYA)
🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
SON DEPREMLER
2023.11.08 15:32:52 37.9732 28.0382 13.5 -.- 1.4 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2023.11.08 15:20:07 40.4852 27.5840 17.1 -.- 1.8 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.11.08 14:36:50 36.8592 27.7113 5.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 14:30:10 37.8017 26.9777 2.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.08 13:28:01 40.5255 29.2392 0.0 -.- 1.0 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.11.08 13:25:16 39.5058 29.2625 17.2 -.- 1.2 -.- KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:59:52 39.5727 29.3000 14.1 -.- 1.4 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:57:19 39.5130 29.2460 16.1 -.- 1.4 -.- DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:55:21 39.3873 29.3243 0.0 -.- 1.0 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:47:16 39.6847 29.4172 0.0 -.- 2.1 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:37:41 36.8522 27.7150 4.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 12:29:52 37.6017 29.2402 4.2 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2023.11.08 12:19:52 40.8025 30.8467 11.1 -.- 2.6 -.- AKCAYIR-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2023.11.08 12:07:40 37.1363 27.9102 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.11.08 11:56:52 36.2583 33.7298 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.08 11:53:02 38.8640 26.6478 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.08 11:40:56 38.0635 36.5008 12.2 -.- 1.7 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.08 11:35:15 37.9585 36.5947 10.2 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.08 11:24:21 40.8497 30.8667 5.5 -.- 2.6 -.- ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2023.11.08 10:05:14 35.2683 27.0118 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 09:29:26 40.5148 34.8892 5.0 -.- 2.8 -.- CELILKIRI-(CORUM) İlksel
2023.11.08 09:09:38 38.0498 38.5937 2.7 -.- 2.1 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.08 08:55:03 38.0658 31.3377 7.8 -.- 1.4 -.- CICEKPINAR-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2023.11.08 07:17:36 38.2507 35.8647 28.0 -.- 1.5 -.- KOSELER-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.11.08 06:39:07 36.9790 29.3748 5.4 -.- 2.0 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.08 06:33:27 38.1382 36.9290 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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