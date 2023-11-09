İstanbul-Ankara hattında pazarlıklar kızıştı! İmamoğlu gözünü MYK’ya çevirdi: Özgür Özel’i ’içten’ kuşatacak

PM seçimlerinde en çok oyu alan ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in bu iki görevden birine getirileceği iddia edildi.

ÖZTRAK YERİNE BÖKE, ERDEM YERİNE FIRAT

Yeni MYK'da yer alacağı konuşulan isimler arasında İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, İBB'de görev yapan Ozan Işık ve İmamoğlu ile hareket eden Selin Sayek Böke de yer alıyor.