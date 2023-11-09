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Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Husiler ABD’nin SİHA’sını düşürdü

Son dakika haberi... Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuştu. ABD, Yemen kıyısı açıklarında SİHA'larının düştüğünü doğruladı.

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