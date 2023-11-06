Kaset kumpasıyla koltuğa oturan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun hançeriyle "siyasi mefta" oldu! İşte arşivden çıkan ihanet









"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU

Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.



28 MAYIS'TAN 5 KASIM'A İMAMOĞLU'NUN ENTRİKALI 'DEĞİŞİM' MESAİSİ

Ekrem İmamoğlu'nun kongre ve kurultay sürecinde İBB bütçesiyle Özgür Özel lehine delege avına çıkması herkesin malumu.



Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Her mikrofonu eline aldığında 'değişim' çığırtkanlığı yaptı. Zoom cuntasına kalkıştı, alternatif olağanüstü kurultay planı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmek istedi.

Siyasi emelleri uğruna il il gezen İmamoğlu, kongre ve kurultay süreci öncesi delegeleri binbir vaatle 'değişim' safına çekmek istedi.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ekremci medyanın baş aktörleri, günden güne Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi. CHP, 'Değişimciler' ve 'genel merkezciler' olarak iki ayrı kutba ayrıldı.