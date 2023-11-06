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Kaset kumpasıyla koltuğa oturan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun hançeriyle "siyasi mefta" oldu! İşte arşivden çıkan ihanet

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Kaset kumpasıyla koltuğa oturan Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun hançeriyle siyasi mefta oldu! İşte arşivden çıkan ihanet

CHP'de 13 yıl boyunca tarihe "seçim kaybeden lider" olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu, son kez kaybederek siyasi aktörlüğünü bitirdi. Özgür Özel ile değişimcilerin saf dışı bıraktığı Kılıçdaroğlu'nun "sırtımdan hançerlendim" itirafı gerçekleri ortaya çıkardı. Deniz Baykal'ın kaset kumpasıyla indirildiği koltuğa şaibeli bir şekilde oturan Kılıçdaroğlu, arkasına aldığı İmamoğlu tarafından "operasyona" maruz kalarak koltuğunu kaybetti. Arşivlerden çıkan görüntüler ise bugün yaşanan "ihaneti" gözler önüne serdi. 2010 yılında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında duran İmamoğlu'nun görüntüleri oldukça dikkat çekti.

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası bir türlü toparlanamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti.



Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı.

Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.





"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.

28 MAYIS'TAN 5 KASIM'A İMAMOĞLU'NUN ENTRİKALI 'DEĞİŞİM' MESAİSİ
Ekrem İmamoğlu'nun kongre ve kurultay sürecinde İBB bütçesiyle Özgür Özel lehine delege avına çıkması herkesin malumu.

Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Her mikrofonu eline aldığında 'değişim' çığırtkanlığı yaptı. Zoom cuntasına kalkıştı, alternatif olağanüstü kurultay planı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmek istedi.

Siyasi emelleri uğruna il il gezen İmamoğlu, kongre ve kurultay süreci öncesi delegeleri binbir vaatle 'değişim' safına çekmek istedi.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ekremci medyanın baş aktörleri, günden güne Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi. CHP, 'Değişimciler' ve 'genel merkezciler' olarak iki ayrı kutba ayrıldı.



KILIÇDAROĞLU'NU TELEFON VE BİR MİKTAR PARAYA SATTILAR
Öte yandan CHP kurultayına delege pazarlıkları damga vurdu. Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirip destek verdiği Özgür Özel'in İBB ve Koç'un finansman desteğiyle çok sayıda delegeyi manipüle ettiği, dele oylarını lüks telefon ve nakit parayla satın aldığı öne sürüldü.

Tam da bu noktada gün yüzüne çıkan bir fotoğraf ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.



İHANETİN KARESİ: 22 MAYIS 2010
Takvim yaprakları 22 Mayıs 2010'u gösteriyor... Kemal Kılıçdaroğlu, 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçiliyor.

Kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ın koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu 'Gandhi' olarak parlatılıyor, 'Hoşgeldin sakin güç'', ''Hoşgeldin halkın adayı'' anonsları ile karşılanıyordu.

Durum öyle bir boyut kazanmıştı ki Kılıçdaroğlu bir ara omuzlara bile alınmış, 'Başbakan Kemal' sloganları yükselmişti.



ARŞİVİ AÇTIK
Takvim.com.tr, arşivi açtı. 2010 tarihli kurultayda çekilen fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam da arkasında yer alan bir isim tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu idi.

DÜN KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA BUGÜN ELİNDE 'HANÇER'
2010'da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu kurultayda enterasan bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun tam da arkasında yer alan Ekrem İmamoğlu, 5 Kasım 2023'te Kılıçdaroğlu'nu indiren isimlerden biri oldu.



13 YIL SONRA GELEN İHANET... "HANÇERLENDİM"
Bay Bay Kemal uğradığı ihaneti, "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemi başladı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi.

FETÖ ve PKK izleri! CHP’de değişen sadece isimler FETÖ VE PKK İZLERİ! CHP'DE DEĞİŞEN SADECE İSİMLER

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