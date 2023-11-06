CHP'deki kurultayda şok görüntüler! Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" baskısının görüntüleri ortaya çıktı! Başrol yine İmambakır Üküş

EKREMCİLER KILIÇDAROĞLU'NA "ÇEKİL" BASKISI YAPTI O İSİM "İZİN VERMİYORUM ÇEKİLEMEZSİN" DEDİ

Öte yandan CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. O süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun seçimden çekileceği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Oda TV'nin bu yönde haberler yaparak Kılıçdaroğlu'na kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı bilinirken geceye dair olay görüntüler oraya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu odada adaylıktan çekilmesi tartışmaları yaşanırken Kılıçdaroğlu'na "çekilemezsin" baskısı yapıldığı da görüldü.

İMAMBAKIR ÜKÜŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA BASKI: HAYIR BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu iddia edilen Gazeteci İmambakır Üküş'ün "Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz. Hep yalan dolanla buraya gelindi. İstifa etmiyoruz. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz." dediği duyuldu. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşma ile tekrar seçime girmeye karar verdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden o görüntüleri paylaşan CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İşte o olay... CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan 'çekilemezsin' baskıları... 'Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize...'" ifadelerine yer verdi.