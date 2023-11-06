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CHP'deki kurultayda şok görüntüler! Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" baskısının görüntüleri ortaya çıktı! Başrol yine İmambakır Üküş

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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CHP’deki kurultayda şok görüntüler! Kemal Kılıçdaroğlu’na çekilme baskısının görüntüleri ortaya çıktı! Başrol yine İmambakır Üküş

CHP'de girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıldır oturduğu genel başkanlık koltuğunu da seçimle kaybetti. Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket eden ve "tavşan aday" konumundaki Özgür Özel seçimi kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Seçimin yapıldığı olaylı kurultayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. İlk turda çoğunluğu sağlayamayan ve ikinci sırada olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekremci medya tarafından "çekil" baskısı yapılırken; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesinin engellendiği ve ikinci tura gitmesi için baskı yapıldığı görüldü. Baskı yapan isimlerin başında İmambakır Üküş'ün geldiği görüntülerle ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu hafta sonu gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu. "Değişim" tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL İKİNCİ TURDA KAZANDI
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği de belli oldu. Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı.

EKREMCİLER KILIÇDAROĞLU'NA "ÇEKİL" BASKISI YAPTI O İSİM "İZİN VERMİYORUM ÇEKİLEMEZSİN" DEDİ
Öte yandan CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. O süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun seçimden çekileceği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Oda TV'nin bu yönde haberler yaparak Kılıçdaroğlu'na kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı bilinirken geceye dair olay görüntüler oraya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu odada adaylıktan çekilmesi tartışmaları yaşanırken Kılıçdaroğlu'na "çekilemezsin" baskısı yapıldığı da görüldü.

İMAMBAKIR ÜKÜŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA BASKI: HAYIR BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu iddia edilen Gazeteci İmambakır Üküş'ün "Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz. Hep yalan dolanla buraya gelindi. İstifa etmiyoruz. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz." dediği duyuldu. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşma ile tekrar seçime girmeye karar verdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden o görüntüleri paylaşan CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İşte o olay... CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan 'çekilemezsin' baskıları... 'Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize...'" ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ İLE GİZLİ PROTOKOL İMZALANIRKEN DE ORADAYDI
Söz konusu videodaki İmambakır Üküş daha önce de karşımıza çıkmıştı...

Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokole imza atmıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı anlaşılmıştı.

Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemiş ancak Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etmişti.

O DA TUNCELİLİ
Kılıçdaroğlu'na emir verir şekilde konuşan İmambakır Üküş'ün de Tuncelili olduğu biliniyor.

Yerel bir internet sitesinin sahibi olan Üküş'ün hangi güçle Kılıçdaroğlu'na böyle etki ettiği ise merak konusu...

CHP’deki kurultayda şok görüntüler CHP'DEKİ KURULTAYDA ŞOK GÖRÜNTÜLER

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