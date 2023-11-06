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Başkan Erdoğan Ayder'de! O projeyi yerinde inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Başkan Erdoğan Ayder’de! O projeyi yerinde inceledi

Başkan Erdoğan, Rize ziyaretinin 3'üncü gününde baba ocağı Güneysu ilçesinden helikopterle ayrılarak Ayder'de yapımı süren kentsel dönüşüm projesini yerinde incelemeye gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 3. gününde baba ocağı Güneysu ilçesinden helikopter ile Ayder'de yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesini incelemeye geldi.

Başkan Erdoğan'ın geldiği helikopter Ayder'de ki futbol sahasına indi.

Başkan Erdoğan'ı vatandaşlar karşıladı. Başkan Erdoğan Ayder kentsel dönüşüm inşaatlarını yerinde inceledi.

Başkan Erdoğan, incelemelerin ardından helikopter ile Rize-Pazar havalimanına geçerek, oradan da Ankara'ya dönecek.

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