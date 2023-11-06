Başkan Erdoğan Ayder’de! O projeyi yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 3. gününde baba ocağı Güneysu ilçesinden helikopter ile Ayder'de yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesini incelemeye geldi.

Başkan Erdoğan'ın geldiği helikopter Ayder'de ki futbol sahasına indi.