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Blinken'ın Türkiye ziyareti Avrupa basınında! Fransızlar yazdı: Erdoğan ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümsedi

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Blinken’ın Türkiye ziyareti Avrupa basınında! Fransızlar yazdı: Erdoğan ABD’nin bir numaralı diplomatını küçümsedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretine ilişkin yankılar sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Blinken, havalimanında sadece vali yardımcısı tarafından karşılanırken, Bakan Hakan Fidan ise Blinken'ın kendisine sarılmaya çalıştığı anlarda geri çekildi. Ziyaret Avrupa basınında da geniş yankı bulurken, Fransız haber ajansı AFP konuyu ele aldı. "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" manşetiyle yer alan haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulunuldu. Haberin detayında "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dış basında yakında takip edildi. Fransız haber ajansı AFP servis ettiği haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖFKESİNİ YATIŞTIRMAYI DENİYOR"

Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi. Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.

ÖFKE SOKAKLARA TAŞTI

Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi. AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.

ABD'NİN BİR NUMARALI DİPLOMATINI KÜÇÜMSEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu. Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.

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