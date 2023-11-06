Blinken'ın Türkiye ziyareti Avrupa basınında! Fransızlar yazdı: Erdoğan ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümsedi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretine ilişkin yankılar sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Blinken, havalimanında sadece vali yardımcısı tarafından karşılanırken, Bakan Hakan Fidan ise Blinken'ın kendisine sarılmaya çalıştığı anlarda geri çekildi. Ziyaret Avrupa basınında da geniş yankı bulurken, Fransız haber ajansı AFP konuyu ele aldı. "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" manşetiyle yer alan haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulunuldu. Haberin detayında "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dış basında yakında takip edildi. Fransız haber ajansı AFP servis ettiği haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ÖFKESİNİ YATIŞTIRMAYI DENİYOR"
Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi. Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.
ÖFKE SOKAKLARA TAŞTI
Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.
Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi. AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.
ABD'NİN BİR NUMARALI DİPLOMATINI KÜÇÜMSEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu. Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!
- İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...
- Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!
- Solar Güneş Fırtınası nedir, Dünya'yı nasıl etkiler? Solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye'den görülür mü?
- Devletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...