Blinken’ın Türkiye ziyareti Avrupa basınında! Fransızlar yazdı: Erdoğan ABD’nin bir numaralı diplomatını küçümsedi

ÖFKE SOKAKLARA TAŞTI

Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi. AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.