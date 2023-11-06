Ankara’da 2,5 saatlik Gazze zirvesi! Dünya basını manşete taşıdı: Türkler Blinken’ın planını biliyordu

Alman Welt 'Irak'taki görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü' başlığını tercih etti.

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi' diyen Los Angeles Times ABD'li bakanın ılımlı bir destek aldığını yazdı.