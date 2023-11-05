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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Hainlere göz açtırılmıyor! Kış operasyonuyla yerle bir edildi

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Hainlere göz açtırılmıyor! Kış operasyonuyla yerle bir edildi

Son dakika haberi...Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

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