Özgür Özel kimdir, kaç yaşlında, ne iş yapıyor, aslen nereli? CHP yeni genel başkanı Özgür Özel hayatı ve siyasi kariyeri...

Cumhuriyet Halk Partisi içinde yoğun bir değişim ve rekabet atmosferi hakim oldu ve sonunda yeni genel başkanları belirlendi. Binbir kavga, polemik ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde, Ekrem İmamoğlu'nun açık desteklediği "tavşan aday" olarak adlandırılan Özgür Özel, ikinci tur seçimlerinde toplam oy sayısının 812'sini alarak CHP'nin yeni lideri oldu. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Peki Özgür Özel kimdir, kaç yaşlında, ne iş yapıyor, aslen nereli?

CHP YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?