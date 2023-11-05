Özgür Özel kimdir, kaç yaşlında, ne iş yapıyor, aslen nereli? CHP yeni genel başkanı Özgür Özel hayatı ve siyasi kariyeri...
Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni genel başkanı olarak seçildi. Partinin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen seçimlerde 2. tura kalan Özgür Özel, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 276 oy fark atarak CHP'nin yeni lideri oldu. Peki Özgür Özel kimdir, kaç yaşlında, ne iş yapıyor, aslen nereli? CHP yeni genel başkanı Özgür Özel hayatı ve siyasi kariyeri...
Cumhuriyet Halk Partisi içinde yoğun bir değişim ve rekabet atmosferi hakim oldu ve sonunda yeni genel başkanları belirlendi. Binbir kavga, polemik ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde, Ekrem İmamoğlu'nun açık desteklediği "tavşan aday" olarak adlandırılan Özgür Özel, ikinci tur seçimlerinde toplam oy sayısının 812'sini alarak CHP'nin yeni lideri oldu. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Peki Özgür Özel kimdir, kaç yaşlında, ne iş yapıyor, aslen nereli?
CHP YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mevcut genel başkanı. 2011'den beri TBMM'de Manisa milletvekilliği görevini sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar grup başkanvekilliği görevini sürdürdü. 3 Haziran 2023 tarihinde parti grubu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi TBMM grup başkanı olarak seçildi. 5 Kasım 2023 tarihinde 2. tura kalan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla CHP genel başkanı olarak seçildi.
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.
ÖZGÜR ÖZEL SİYASİ KARİYERİ
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