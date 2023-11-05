Muğla’da hayatı felç eden dolu! Rögarlar patladı evleri su bastı

"KIŞ BİZİM KABUSUMUZ OLDU"

Saburhane semtinde evini su basan vatandaş, "Yağmur yağarken haberimiz oldu ve kalktık. Alt katta annem yatıyordu. Uyandıramadık. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtılar. 26 yıldır burada oturuyoruz. 26 yıldır biz mağdur durumdayız. Kış gelsin hiç istemiyoruz. Her yıl bizim kabusumuz kış dönemi" dedi.

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