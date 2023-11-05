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İstanbul için akşam saatlerine dikkat! Fırtına geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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İstanbul için akşam saatlerine dikkat! Fırtına geliyor

Son dakika haberi...İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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