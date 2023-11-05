1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 5 Kasım Pazar bugün hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

5 Kasım Pazar günü İstanbul'da, 45. İstanbul Maratonu'nun etkisiyle trafiğe kapatılacak yollar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu özel organizasyon, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olarak dikkat çekiyor. Maraton heyecanını yaşarken dikkat edilmesi gereken kapanacak yollar ve alternatiflerini haberimizde düzenledik. İşte detayları...

5 KASIM PAZAR İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: