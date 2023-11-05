CHP’de Özgür Özel’in genel başkan olması sonrası Barış Yarkadaş’ın o sözleri yeniden gündem oldu! Mesleği bırakacak mı?

"VALLAHİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt verdi.

"MESLEĞİ" BIRAKACAK MI?

Barış Yarkadaş'ın bu sözleri yeniden gündem olurken sosyal medyada "Mesleği bırak" çağrıları yapıldı.