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CHP'de Özgür Özel'in genel başkan olması sonrası Barış Yarkadaş'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Mesleği bırakacak mı?

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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CHP’de Özgür Özel’in genel başkan olması sonrası Barış Yarkadaş’ın o sözleri yeniden gündem oldu! Mesleği bırakacak mı?

CHP'de düzenlenen kurultay sonrası Bay Kemal tam 13 yılın ardından kaybederken koltuğa Ekrem İmamoğlu'nun da destek verdiği Özgür Özel oturdu. Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı olması sonrası CHP yandaşlığıyla bilinen Barış Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." sözleri yeniden gündem olurken Yarkadaş sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği ve "tavşan aday" olarak tanımlanan Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

BAY KEMAL YİNE KAYBETTİ

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası yaşadığı ağır hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi parti genel başkanlığını da ikinci turda kaybetti.

ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL SEÇİMİ KAZANIRSA BEN MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu partisine veda ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş'ın kurultay öncesi canlı yayında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Barış Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" dediği konuşma sosyal medyayı salladı.

16 Eylül tarihinde TV100'deki programda CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklama yapan Barış Yarkadaş kendisine yöneltilen "Değişimcliler ile Kılıçdaroğlucular arasında delege dengesi yüzde kaça kaç?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"VALLAHİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt verdi.

"MESLEĞİ" BIRAKACAK MI?

Barış Yarkadaş'ın bu sözleri yeniden gündem olurken sosyal medyada "Mesleği bırak" çağrıları yapıldı.

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