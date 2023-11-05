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CHP kurultayında PM ve YDK seçimi için geri sayım! Parti Meclisi hangi isimlerden oluşacak?

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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CHP kurultayında PM ve YDK seçimi için geri sayım! Parti Meclisi hangi isimlerden oluşacak?

CHP’deki 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkan seçilen Özgür Özel kadrosunu yavaş yavaş oluşturuyor. Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle CHP koltuğuna oturan Özel'in seçilmesinin ardından şimdi sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapılmasına geldi. 19.00'da başlaması planlanan oylama 4'üncü kez ertelendi. İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖZEL' FARK
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU TEBRİK ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE
Cumhuriyet Halk Partisinin,38. Olağan Kurultayı'na değinen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a 'bay bay' dedi. Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12, 13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin."

ŞİMDİ SIRA PARTİ MECLİSİNDE
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek. Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 19.00'a kadar Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.

4'ÜNCÜ KEZ ERTELENDİ
CHP Kurultayı'nda 19.00'da başlaması planlanan Parti Meclisi oylaması 4. kez ertelendi.

Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

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