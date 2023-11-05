CHP kurultayında PM ve YDK seçimi için geri sayım! Parti Meclisi hangi isimlerden oluşacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE

Cumhuriyet Halk Partisinin,38. Olağan Kurultayı'na değinen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a 'bay bay' dedi. Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12, 13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin."