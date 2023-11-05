SINAV İLANI SON DAKİKA YAYINLANDI! Bakan Tunç duyurdu! 1000 Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvuru tarihi...
Sınav takvimi belli oldu! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru tarihi...
BAKAN TUNÇ SON DAKİKA DUYURDU! SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.
Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.
ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."
Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.
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- SINAV İLANI SON DAKİKA YAYINLANDI! Bakan Tunç duyurdu! 1000 Hakim ve Savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? Başvuru tarihi...
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