Özgür Özel CHP Genel Başkanlığındaki ilk gününde protestoyla karşılaştı: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren kadın, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.



Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.