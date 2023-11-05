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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığındaki ilk gününde protestoyla karşılaştı: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığındaki ilk gününde protestoyla karşılaştı: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

CHP'de Türk siyasetine kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilen Özgür Özel, görevinin ilk saatlerinde protesto ile karşılaştı. Özel, vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederken bir kadın Özel'e Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediğini ifade ederek tepki gösterdi. İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

İLK SAATLERİNDE PROTESTOYLA KARŞILANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

"KILIÇDAROĞLU SANA EKMEK YEDİRDİ"

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren kadın, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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