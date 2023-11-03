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Son dakika | Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Son dakika | Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi...Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Eğriboz Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Eğriboz Belediye Başkan Yardımcısı Yannis Kancuris, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, henüz bildirilen bir hasar da bulunmadığını ifade etti.

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