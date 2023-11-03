Aralık ayında sonunda 10 bin ev teslim! Deprem felaketinin yaraları sarılıyor...

Deprem Master Planı'na göre, ilçelerin zemin durumu ortaya çıkarılmış durumda. Şehitkâmil ve Şahinbey güvenli bölge olarak öne çıkarken, depremin büyük hasar verdiği İslâhiye ve Nurdağı'nda yapılan 14 bin kalıcı konut sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Aralık ayı sonuna kadar 10 bin civarı konut teslim edilecek. İl ve ilçe merkezlerinde 19 bin 919, YİGM tarafından kırsalda 4 bin 707, TOKİ tarafından kırsalda 400 adet olmak üzere toplamda 25 bin 26 adet deprem konutu yapılıyor.

ULAŞIMIN ÖNEMİ BÜYÜK

Depremde hayati önem taşıyan ulaşım konusunda da belediye, çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depreminde Hatay ve Kahramanmaraş illerine ulaşım konusunda kilit bir rol üstlenen şehirde, yerleşim yerlerinin yanı sıra ulaşım konusundaki yatırımlar da göze çarpıyor. Çalışmalarda teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bilişim A.Ş. adında bir şirket kurulmuş durumda. Söz konusu şirket kendi mühendislerinin yazdığı yazılımlarla depolarda ne kadar yardım malzemesi olduğunu, ne kadar geldiğini, sosyal marketlerde nasıl ve ne zaman adil bir şekilde dağıtılacağını anında belirliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin önde gelen üniversitelerinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden TÜBİTAK ödüllü bir akademisyeni kentteki 4 üniversiteyle ilişkisini koordine etmesi için ekibine dâhil etti. Ulaşım Master Planı'yla 25 kilometrelik Gaziray'ı tamamlayan belediye, şimdi de 15 kilometrelik Şehir Hastanesi kısmının hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.