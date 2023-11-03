Başkan Erdoğan Tokayev’e Togg hediye etti
Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Togg hediye etti.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.
Başkan Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti.
Başkan Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.
TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ
Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Başkan Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'dan ayrıldı.
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