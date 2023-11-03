Hizbullah açıklamada ne dedi? SON DAKİKA Hizbullah İsrail savaşı ilan edildi mi? Hasan Nasrallah konuşması son dakika AHABER canlı izle!
Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği bir dönemde, İsrail'in Gazze'de devam eden işgaline karşı Hizbullah'ın yapacağı açıklama büyük bir önem taşıyor. Hasan Nasrallah'ın açıklaması öncesi, İsrail ordusunun sözcüsünün konuşması ise gerginliği artırmış durumda. İşte Hasan Nasrallah konuşması son dakika canlı...
Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bugün açıklamada bulunacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Nasrallah'ın bugünkü konuşması yakından takip ediliyor. Peki Hizbullah açıklamada ne dedi? Hizbullah İsrail savaşı ilan edildi mi?İşte sıcak gelişmeler...
HASAN NASRALLAH KONUŞMA CANLI İZLE!
HİZBULLAH AÇIKLAMA SON DAKİKA
-El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz.
-Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.
"AKSA TUFANI HAREKATI BİRÇOK CEPHEYE YAYILDI"
-El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalcilerle savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz.
-Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.
-Gazze halkının dünyada benzeri yoktur.
"KUZEYDE YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde "yüksek alarm durumunda" olduğunu söyledi.
Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.
Nasrallah'ın konuşmasının ana gündemini İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının oluşturması ve Hizbullah'ın bu konuda takınacağı tutumun ipuçlarını vermesi öngörülüyor.
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