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Son dakika: Kazakistan'daki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Son dakika: Kazakistan’daki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

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