Lübnan Hizbullahı'nın kurucusu (lideri) kim, askeri gücü ne kadar? Hizbullah kimdir, nedir, ne demek, ne zaman kuruldu?

Hizbullah, İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle 1982 yılında Lübnan'da kurulan Şii İslamcı bir örgüttür. Öncelikli hedefi İsrail'e karşı mücadele etmek olan Hizbullah, Lübnan iç politikasında da etkili bir rol oynamaktadır. Özellikle 2006 yılında İsrail'e karşı gerçekleştirdiği direniş sırasında askeri yönüyle dikkat çekti. İşte Lübnan Hizbulahı'na ilişkin merak edilenler...

HİZBULLAH KİMDİR?

Lübnan'da İslami bir devlet kurma iddiasıyla ortaya çıkan Hizbullah, hem sivil hem de askeri kanadı olan Şii inançlı siyası ve askeri yapı.

NE ZAMAN KURULDU?

1982'den itibaren Lübnan'da birçok saldırı düzenleyen Hizbullah, resmi olarak 1985'te yayımladığı bildiriyle kuruluşunu ilan etti.

Bu bildiride Hizbullah, Vilayet-i Fakih olarak gördüğü Ayetullah Humeyni'nin emirlerine ve İran'a bağlı olduğunu duyurdu.

1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. Hizbullah'ın şu andaki genel sekreteri Hasan Nasrallah'dır.