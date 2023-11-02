Kadıköy’de su borusu patladı! İBB’nin vurdumduymazlığı: Su 5 saat boyunca cadde ve sokaklara aktı

İMAMOĞLU HEP BAŞARIZ!

Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca suyun cadde ve sokaklara akması İmamoğlu'nu zayıf belediyeciliğini yeniden gözler önüne serdi. Cadde ve sokaklara akan su onlarca su israfı ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'daki barajların su seviyesi azalırken İBB'nin bu vurdumduymazlığı İstanbulluları çileden çıkardı.