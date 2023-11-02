Kadıköy’de su borusu patladı! İBB’nin vurdumduymazlığı: Su 5 saat boyunca cadde ve sokaklara aktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığın yaptığı İstanbul, adeta belediyeciliğe hasret kaldı. 2019 yılından beri İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet adına yaprak kıpırdatmayan İmamoğlu, barajlarda kalan son suyu da boşaltma peşinde. Kadıköy’de altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı. Cadde ve sokaklara akan su vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan boşa akan su İSKİ tarafından 5 saat sonra kesildi. İSKİ sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI ÇALIŞMASINDA SU BORUSU PATLADI
Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde telekomünikasyon altyapı çalışmasından dolayı yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait 15 cm çapındaki çelik şebeke hasar gördü.
İMAMOĞLU HEP BAŞARIZ!
Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca suyun cadde ve sokaklara akması İmamoğlu'nu zayıf belediyeciliğini yeniden gözler önüne serdi. Cadde ve sokaklara akan su onlarca su israfı ise dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul'daki barajların su seviyesi azalırken İBB'nin bu vurdumduymazlığı İstanbulluları çileden çıkardı.
VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.
İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa Mahallelerinin arızadan etkilendiği" belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmalarının 08.00'de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.
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