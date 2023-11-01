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Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde; Gazze'de acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımların ele aldığı belirtildi.

ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor
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