02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2023
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Erdoğan Astana’ya gidecek
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA