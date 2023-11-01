Sözde gazeteci Tolga Şardan hakkında tutuklama kararı!

Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

DİNÇER GÖKÇE DE GÖZALTINDA

Diğer yandan Gazeteci Dinçer Gökçe, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI! MESLEKİ DERS OLACAK

'Döner Kardeşler' adıyla bilinen suç örgütü davasında yargılanan ve ceza alan sanıklar hakkında tahliye kararı verildiğine ilişkin haberi yapan gazeteci Dinçer Gökçe, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Gökçe, sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından gazetecilik ile ilgili kitaplar okuyup özet yazması adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.