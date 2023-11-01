Hakkari’deki PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda, dragunov keskin nişancı tüfeği, 10 piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör, 286 makineli tüfek fişeği, 114 doçka uçaksavar, 10 RPG-7 roket sevk fişeği, 5 fünye ve çeşitli ebatlarda 2 bin 578 mühimmat ele geçirildi.