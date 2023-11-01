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Hakkari'deki PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Hakkari’deki PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, dragunov keskin nişancı tüfeği, 10 piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör, 286 makineli tüfek fişeği, 114 doçka uçaksavar, 10 RPG-7 roket sevk fişeği, 5 fünye ve çeşitli ebatlarda 2 bin 578 mühimmat ele geçirildi.

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