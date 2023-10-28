MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Derik Tugay Sorumlusu yakalandı
MİT tarafından yapılan açıklamada PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu 'Şibli Derik' kod adlı Muhammed Azo'yu düzenlenen operasyonla öldürüldüğü paylaşıldı. Teröristin geçtiğimiz yıl MİT tarafından düzenlenen operasyonla yaralandığı ve PKK tarafından tedavi için yurtdışına gönderildiği de açıklamada yer aldı. Diğer yandan teröristin geçtiğimiz yıl terhisine 20 gün kala şehit edilen er Tarık Tarcan'a yapılan saldırının faili olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
MİT, Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi.
ÇEKİRGE İKİNCİ KEZ SIÇRAYAMADI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.
TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERDİLER
Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.
ABD'Lİ ABİLERİ KORUYAMADI
Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan Şibli Muhammed AZO, örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 07.09.2022 tarihinde Suriye/Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.
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