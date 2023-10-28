MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Sözde Derik Tugay Sorumlusu yakalandı

ABD'Lİ ABİLERİ KORUYAMADI

Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan Şibli Muhammed AZO, örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 07.09.2022 tarihinde Suriye/Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.