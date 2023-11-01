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PKK'nın Mehmetçik korkusu! Elebaşı Karayılan 'çekildik' demişti: Mahmur Kampı yalanı ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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PKK’nın Mehmetçik korkusu! Elebaşı Karayılan ’çekildik’ demişti: Mahmur Kampı yalanı ortaya çıktı

Operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK, köşeye sıkıştı. Türkiye'nin operasyonlarından korkan PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün Mahmur Kampı'ndan çekildiğini açıkladı. Ancak yalanları kısa sürede ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri hem sınır içinde hem de sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmadı. Suriye ve Kuzey Irak'ta yapılan başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı.

Uzun yıllardır PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü Mahmur Kampı ve çevresine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütün yeni tedbirler almaya çalışmasına neden oldu.

Buna göre örgütün sözde askeri kanat sorumlusu 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan, 19 Ekim 2023'te örgütün Mahmur Kampı'ndaki misyonunu tamamladığını, bu nedenle kamptan çekilme kararı aldıklarını ve bunda üçüncü tarafların bir etkisinin olmadığını açıklandı.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yalanları kısa sürede ortaya çıktı. PKK'nın Türkiye'nin operasyonlarından korunmak için böyle bir açıklama yaptığı anlaşıldı. Örgüt üyelerinin kamp içerisindeki varlığında hiçbir değişiklik olmadığı, kampta sivil olarak faaliyetlerini sürdüren teröristlerin, Karaçok Dağı'nda ise mağaralarda barınmaya devam ettiği ortaya çıktı.

ÖRGÜT ÜYELERİ TUTUKLANDI

Ayrıca, örgütün kampta kalan teröristleri Türkiye'ye gönderdiği ve bu kişilerden örgütsel faaliyetler kapsamında faydalandığı anlaşıldı. Bunların önemli kısmı güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı. Son olarak, örgütün sözde istihbarat hücreleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Mansur Sain ve PKK/KCK adına faaliyet gösteren Mahmur Kampı Sağlık Komitesi sözcüsü olduğu belirlenen Berivan Ünver yakalanıp tutuklandı.

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