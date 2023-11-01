Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor! Türkiye bölgede garantör olarak sorumluluk almaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan Türkiye'nin bölgede garantör olarak sorumluluk almaya hazır olduğunu vurgularken "ABD ve AB üyeleri bölgede ateşkes istemiyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan bölgede ateşkes için Türkiye'ye üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti. İşte detaylar...