Fed kararı son dakika | FED faiz kararı ne oldu, 2023 Kasım ayı kararı yüzde kaç? FED toplantı tarihleri nedir?

FED faiz kararı, küresel ekonomiler için büyük öneme sahip bir gelişme olarak yeni haftanın odak noktasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz kararı, piyasalarda büyük etkilere yol açabiliyor. Fed, son toplantısında faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmıştı, ancak bu kez alınacak kararın merakla bekleniyor. Peki Fed fazi kararı açıklandı mı? Fed faiz kararı ne oldu?

Yatırımı ve parası olan herkes ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yapan Fed, şu ana kadar enflasyonu yenemese de yüksek faizde kalmayı tercih ediyor.