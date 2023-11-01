ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! Blinken pazar günü Ankara’da olacak

"KUDÜS'TE HERKESİN BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Blinken'in, Yahudi olarak İsrail'e gittiğini söylemesinin eleştiren Çelik, "Kudüs'te Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Biz hepsinin barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Biz Filistinli çocukların da İsrailli çocukların da rahat uyumasını istiyoruz ama bugün Filistinli çocukların, kadınların üzerine bomba yağdırırken bunlar birtakım seri cinayetlere kurban giderken çıkıp oraya 'ben buraya Yahudi kimliğimle geldiğim' gibisinden dini aidiyete atıf yapmak son derece yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukrayna ve İsrail'e yardım paketini aynı çerçeveye almasına yönelik bir soru üzerine de Çelik, "Ukrayna ve İsrail'e aynı yardımı, bir paket olarak ele alması, toptancı yaklaşımın, diplomatik bir akılla yaklaşılmadığının bir göstergesi. Rusya-Ukrayna savaşıyla şu anda Filistin'de gerçekleşenler iki ayrı olay. Ne dinamikleri benziyor ne tarihleri benziyor ne de şu anki aktüel durumları benziyor. Burada bunun ikisini aynı kefeye koyduğunuz zaman tüm bir bölgede Filistin, İsrail ve Orta Doğu bölgesinde çatışmayı derinleştirmekten başka bir iş yapmamış olursunuz. Maalesef Amerikan diplomasisinin herhangi bir şekilde diplomatik birikimini meydanda görmüyoruz." diye konuştu.