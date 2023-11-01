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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Blinken pazar günü Ankara'da olacak

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! Blinken pazar günü Ankara’da olacak

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı savunan ve bölgeye yaptığı ziyarette "Bir Yahudi olarak da buradayım" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım Pazar günü Ankara'ya gelecek. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Blinken 5 Kasım'da Ankara'da olacak.

"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"

İsrail'in Gazze'de yaptığı büyük katliama yönelik ses çıkarmayan ABD, aksine bu soykırımı destekleyen açıklamalar yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile samimi pozlar verirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirdi.

PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından paylaştığı ve "Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim" ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajını sildi.

AK PARTİLİ ÇELİK: VİZYONSUZLUK GÖSTERGESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ziyaretinde Türkiye'yi ziyaret etmemesine ilişkin soruya, "Amerika Dışişleri Bakanı'nın bölge turu yaparken Türkiye gibi bir ağırlık merkezine uğramaması ortaya koyduğu diplomatik faaliyetin ne kadar eksik ve vizyonsuz olduğunu göstermiştir. Zaten Türkiye'ye geldiğinde de duyacağı neydi? Yani buraya bu bahsettiğim şekilde bu savaş gemilerini, uçak gemilerini göndermenin bir manası yok. Orada 'bir diplomasi, barış çerçevesi oluşturması gerekiyor' mesajını duyacaktı ama anlaşıldığı kadarıyla bunu duymak istemiyorlar. Bölgeye yaptıkları ziyarete tek taraflı tezlerinin kabulü için birtakım yoklamalar ya da test etmeler şeklinde geçiyor ama bu açıdan da çok başarılı olmadığı gözüküyor. Bunu yapanların aslında planlamalarının, diplomatik aklı işletme biçimlerinin ne kadar zaaf içerisinde olduğunu gösterir." karşılığını verdi.

"KUDÜS'TE HERKESİN BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Blinken'in, Yahudi olarak İsrail'e gittiğini söylemesinin eleştiren Çelik, "Kudüs'te Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Biz hepsinin barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Biz Filistinli çocukların da İsrailli çocukların da rahat uyumasını istiyoruz ama bugün Filistinli çocukların, kadınların üzerine bomba yağdırırken bunlar birtakım seri cinayetlere kurban giderken çıkıp oraya 'ben buraya Yahudi kimliğimle geldiğim' gibisinden dini aidiyete atıf yapmak son derece yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukrayna ve İsrail'e yardım paketini aynı çerçeveye almasına yönelik bir soru üzerine de Çelik, "Ukrayna ve İsrail'e aynı yardımı, bir paket olarak ele alması, toptancı yaklaşımın, diplomatik bir akılla yaklaşılmadığının bir göstergesi. Rusya-Ukrayna savaşıyla şu anda Filistin'de gerçekleşenler iki ayrı olay. Ne dinamikleri benziyor ne tarihleri benziyor ne de şu anki aktüel durumları benziyor. Burada bunun ikisini aynı kefeye koyduğunuz zaman tüm bir bölgede Filistin, İsrail ve Orta Doğu bölgesinde çatışmayı derinleştirmekten başka bir iş yapmamış olursunuz. Maalesef Amerikan diplomasisinin herhangi bir şekilde diplomatik birikimini meydanda görmüyoruz." diye konuştu.

ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET!

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