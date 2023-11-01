ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Blinken pazar günü Ankara'da olacak

Son dakika haberleri… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım Pazar günü Ankara'ya gelecek. Antony Blinken son dönemde sivilleri katleden İsrail’in en önemli destekçilerinden biri olarak öne çıktı.

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