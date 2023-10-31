Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...
"Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı 9 Ekim günü gerçekleşmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin müjdesini vermişti. Yeni müjdeler için gözler bugün yapılacak olan Kabineye çevrilmiş durumda. İşte, konuya ilişkin detaylar...
"Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni Kabine Toplantısı'nda vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların ele alınmasının bekleniyor. Peki, 31 Ekim Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? İşte, cevabı...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 23 Ekim günü toplantının yapılması bekleniyordu ancak Cumhurbaşkanlığı programında yer almadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni Bakanlar Kurulu toplantısı 31 Ekim tarihinde bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.
Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.
Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
➡Emekliye 5 bin TL ek ödeme
➡Aile ve Gençlik Bankası için kanun teklifi
➡Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı
➡Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet
➡Genç kart projesi
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- Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...
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