Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.