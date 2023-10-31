Katil İsrail’in Gazze’den yaşadığı büyük hayal kırıklığı! Kassam Tugayları geçit vermiyor

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskınından ibaretti. Bu araçlar, direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı doğrudan hedef aldı."

İsrail ise bölgeye sevk edilen takviye güçlerle birlikte "Gazze Şeridi'nde aşamalı olarak ilerlediklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin içinde geniş çaplı saldırı gerçekleştirdikleri, kara kuvvetlerinin tank ve zırhlı araçlarla ilerlediğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları açıklamalarına göre ise Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde yer alan tarım arazilerine giren İsrail güçleri ile çatışmalar yaşandı.