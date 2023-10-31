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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Gazze’deki katliama tepki

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Gazze’deki katliama tepki

BM-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında bu yılki program, İstanbul'da düzenlendi. Projeye öncülük eden Emine Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kazanımları korumak için Sıfır Atık Vakfı kuruldu." dedi. Öte yandan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, 'Vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.' dedi.

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