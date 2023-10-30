Zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 102 kilo 500 gram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 385 gram kokain, 400 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar, bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi."