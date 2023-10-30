Zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 158 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.
Operasyonlarda zehir tacirleri ve onların taşeronu sokak satıcıları olmak üzere 158 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 55'inin tutuklandığını, 3'üne adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.
Yerlikaya, illerdeki operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 102 kilo 500 gram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 385 gram kokain, 400 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar, bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi."
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik ederek, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?
- MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...
- Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!
- 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı izle! Pendikspor - Fenerbahçe ilk 11'ler...
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? MSÜ sınavı ne zaman 2024? ÖSYM sınav takvimi...
- Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...
- Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...
- 5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...
- Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı!