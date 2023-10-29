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Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem: Gazze'deki insani durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem: Gazze’deki insani durum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze ihtilafının bölgeye daha da yayılmasını önlemek, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüm. Ayrıca İsveç'in NATO'ya katılımasının onaylanması konusunu değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

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