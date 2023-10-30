KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? 30 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Gündemdeki konular...

"Kabine Tolantısı ne zaman, bugün var mı?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. İki haftada bir düzenlenen toplantının 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi beklenirken, toplantı yapılmamıştı. Yeni haftayla birlikte vatandaşlar, "Bugün Kabine var mı, yok mu?" soruusunu gündeme getiriyor. İşte, detaylar...