KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? 30 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Gündemdeki konular...
"Kabine Tolantısı ne zaman, bugün var mı?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantılarının tarihleri ve saatleri genellikle kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Dolayısıyla, kabine toplantılarının ne zaman yapılacağı ve saatleri büyük bir merak konusu oluyor. İşte 20 Ekim 2023 Kabine gündemi konuları...
"Kabine Tolantısı ne zaman, bugün var mı?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. İki haftada bir düzenlenen toplantının 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi beklenirken, toplantı yapılmamıştı. Yeni haftayla birlikte vatandaşlar, "Bugün Kabine var mı, yok mu?" soruusunu gündeme getiriyor. İşte, detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 23 Ekim günü toplantının yapılması bekleniyordu ancak Cumhurbaşkanlığı programında yer almadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni Bakanlar Kurulu toplantısı 30 Ekim tarihinde bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
➡Emekliye 5 bin TL ek ödeme
➡Aile ve Gençlik Bankası için kanun teklifi
➡Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı
➡Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet
➡Genç kart projesi
KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR
Kabine'nin gündeminde iç ve dış politikaya dair konular yer alacak. İsrail'in Filistin'e düzenlendiği saldırıların görüşülmesi beklenenler arasında.
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