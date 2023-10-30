İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı
Son dakika haberi... Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.
Katil İsrail'in Gazze'de çocuklarla savaşı 24. gününde devam ediyor. İsrail'in elektrik ve yakıt vermediği Gazze şeridinde hastaneler hedef haline getirildi. Katil İsrail'in her gün hastanelerin boşaltılması için uyarılar yapıyor.
En son olarak Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail tarafından bombalandı. Aynı hastanenin çevresi dün Katil İsrail'in savaş uçaklarının hedefi olmuştu. Hastane müdürü Dr. Subhi Sekkik, sağlık kompleksinin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istemişti.
Gazze'deki hastanelerin doluluk oranının yüzde 150'yi geçtiği belirtiliyor. Kapasitesi 700 kişilik Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığı biliniyor.
HASTANEYİ TÜRKİYE YAPTI
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilmişti. Hastane, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredilmişti.
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