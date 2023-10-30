Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği! Başkent’te mevkidaşlarını kabul etti

Yapılan açıklamada, "Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Bakanımız @HakanFidan,



- #Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson,

- #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve

- #Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i #Ankara'da kabul etti.

🇹🇷🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/64IFoDxril — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2023