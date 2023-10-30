Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği! Başkent’te mevkidaşlarını kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın görüşmelerine yer verildi. Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis’i Ankara’da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Fidan Başkent'te mevkidaşlarını kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından toplantıdan görüntü paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Bakan Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan,— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2023
- #Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson,
- #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve
- #Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Žygimantas Pavilionis'i #Ankara'da kabul etti.
🇹🇷🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/64IFoDxril
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