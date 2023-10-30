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Oyun videolarıyla çocukları zehirliyorlar! Bebek katili İsrail'den çirkin propaganda

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Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Oyun videolarıyla çocukları zehirliyorlar! Bebek katili İsrail’den çirkin propaganda

İşgalci İsrail tam 24 gündür aralıksız bir şekilde sivil katliamı yapıyor. Gazze'de bebekleri katleden İsrail, kendini haklı göstermek için türlü yollar deniyor. Başta ABD olmak üzere Batı'yı arkasına alan İsrail kendisini mağdur göstermek için şimdi de küçük çocukların izlediği videoları ve oynadığı oyunları kullanarak kirli propagandaya girişti.

Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren katil İsrail, defalarca yalanlanmış olmasına rağmen Hamas'ın küçük çocukları katlettiğine yönelik kirli propagandasını sürdürüyor. Bu yalanlarını yaymak için kullandığı bir yol ise 'yok artık' dedirtti. Küçük çocukların oynadıkları oyunların içerisine İsrail yanlısı propaganda yayınlarının eklendiği ortaya çıktı.

Reuters'ta yer alan bir haberde, İsrail yanlısı grafik reklamlar çocukların video oyunlarının arasında yer aldığı bildirildi.

Maria Julia Cassis isimli bir annenin sözlerine yer verilen haberde, 6 yaşındaki çocuğunun oynadığı oyunda karşısına çıkan reklama dikkat çekildi. Cassis, 6 yaşındaki oğlunun Android telefonunda oyun oynarken Hamas mensuplarının, saldırıya uğramış İsrailli ailelerin ve bulanıklaştırılmış görüntülerin olduğu bir reklamın karşısına çıktığını anlattı. Oyunun arasına giren reklamda siyah bir zeminin üzerinde İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait olduğu söylenen şu mesajı yazılıydı: "Bize zarar verenlerin ağır bir bedel ödemesini sağlayacağız."

BU KANLI REKLAMIN OYUNUMDA NE İŞİ VAR?

28 yaşındaki anne reklamın küçük oğlunu çok korkuttuğu ardından oyunu sildiklerini belirtti. Cassis, oğlunun şok olduğunu ve "Bu kanlı reklamın oyunumda ne işi var?" dediğini belirtti.

Reuters reklamın oyuna nasıl geldiğini tespit edemedi, ancak bu olayı yaşayan başka çocukların da olduğunu belirtti. Söz konusu reklamın "Angry Birds" isimli popüler bir oyuna yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın dijital işlerden sorumlu kurumunun başındaki David Saranga'nın ise söz konusu reklamın İsrail hükümeti tarafından desteklenen bir reklam olduğu ancak bu videonun oyunlarda nasıl yer aldığını bilmediğini söylediği yazıldı.

YALANLAR İÇİN 1,5 MİLYON DOLAR HARCADILAR

Saranga, söz konusu videonun İsrail hükümeti tarafından 7 Ekim'den bu yana 1,5 milyon dolar harcayarak hazırlanan bir reklam filmi olduğunu da belirtti.

KİRLİ PROPAGANDAYI AKLAMAYA ÇALIŞTI

Reklamlarda bu görüntüleri özellikle kullandıklarını belirten Saranga, İsrail'in Gazze'de bebek katlettiği gerçeğine rağmen Hamas'ın bebek katlettiğine dair yürüttükleri kirli propagandalarını "Dünyanın İsrail'de ne olduğunu anlamasını istiyoruz. Bu, bir katliam" sözleri ile açıkladı. Angry Birds oyununda çıkan reklamdan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi. Sorumlu olmadıklarını bildirenlerin arasında Amazon, Index Exchange ve Pinterest de vardı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 90'ın üzerinde reklam alan Google ise bu reklamların nerede yayınladığı ile ilgili yorum yapmayı reddetti. X ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

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