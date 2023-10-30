Oyun videolarıyla çocukları zehirliyorlar! Bebek katili İsrail’den çirkin propaganda

BU KANLI REKLAMIN OYUNUMDA NE İŞİ VAR?

28 yaşındaki anne reklamın küçük oğlunu çok korkuttuğu ardından oyunu sildiklerini belirtti. Cassis, oğlunun şok olduğunu ve "Bu kanlı reklamın oyunumda ne işi var?" dediğini belirtti.

Reuters reklamın oyuna nasıl geldiğini tespit edemedi, ancak bu olayı yaşayan başka çocukların da olduğunu belirtti. Söz konusu reklamın "Angry Birds" isimli popüler bir oyuna yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.