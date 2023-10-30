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Kahramanmaraş son dakika deprem | 30 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son liste...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Kahramanmaraş son dakika deprem | 30 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son liste...

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 4 üstü deprem meydana geldi. AFAD son dakika depreme ilişkin detayları paylaştı. Türkiye genelinde, özellikle Kahramanmaraş'ta Şubat ayında yaşanan iki büyük depremin ardından, deprem aktivitesi yakından takip ediliyor. İl, ilçe, köy, kasaba ve diğer yerleşim yerlerinde sarsıntı hissedenler, son depremler listesine büyük bir dikkatle odaklanıyor. İşte AFAD son depremler listesi...

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yerin 7.07 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin tarihi saat 19.25 olarak kayıtlara geçerken, bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip edenler ve yerel halk, bu tür doğal olayların etkilerini izlemek ve gerekli önlemleri almak için bu verilere büyük bir önem veriyorlar. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-30
Saat:19:25:47 TSİ
Enlem:37.995 N
Boylam:36.404 E
Derinlik:7.07 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EKİM 2023

30-10-2023 19:25:47 37.995 36.404 7.07 MW 4.2 Göksun (Kahramanmaraş) 608073
30-10-2023 18:58:52 39.819 32.922 6.68 ML 1.1 Çankaya (Ankara) 608072
30-10-2023 18:46:27 37.242 37.008 7 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 608071
30-10-2023 18:34:17 39.381 39.872 6.89 ML 2.2 Pülümür (Tunceli) 608070
30-10-2023 18:26:38 38.124 38.476 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 608069


30-10-2023 18:21:52 37.388 37.069 8.18 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608068
30-10-2023 18:12:49 37.852 36.588 7 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 608067
30-10-2023 17:31:29 38.625 31.102 9.38 ML 2.1 Eber Gölü - [03.57 km] Çay (Afyonkarahisar) 608066
30-10-2023 17:27:59 37.62 35.857 7 ML 1.1 Kozan (Adana) 608065
30-10-2023 17:02:54 38.599 31.119 6.99 ML 1.6 Çay (Afyonkarahisar) 608063
30-10-2023 16:44:50 39.033 32.736 16.18 ML 1.7 Kulu (Konya) 608064
30-10-2023 16:11:07 39.42 28.188 6.99 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 608061
30-10-2023 16:03:48 38.913 32.967 7.02 ML 1.5 Kulu (Konya) 608062
30-10-2023 15:56:33 39.652 36.976 6.35 ML 1.6 Merkez (Sivas) 608059

30-10-2023 15:50:49 39.414 28.194 7 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 608058
30-10-2023 15:50:08 37.647 35.918 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 608060
30-10-2023 15:37:12 35.964 35.992 1.77 ML 2.1 Yayladağı (Hatay) 608055
30-10-2023 15:33:55 38.255 38.208 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 608056
30-10-2023 15:33:34 38.183 27.672 7 ML 1.6 Bayındır (İzmir) 608057
30-10-2023 15:15:17 38.7 43.149 6.99 ML 1.8 Van Gölü - [04.33 km] Tuşba (Van) 608054

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