Kahramanmaraş son dakika deprem | 30 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son liste...

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yerin 7.07 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin tarihi saat 19.25 olarak kayıtlara geçerken, bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip edenler ve yerel halk, bu tür doğal olayların etkilerini izlemek ve gerekli önlemleri almak için bu verilere büyük bir önem veriyorlar. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?