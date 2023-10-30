İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek? Türkiye adımı atıyor! Katil İsrail'in her katliamı ayrı bir kanıt olacak
Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde "İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu hamlesi büyük yankı uyandırırken, mekanizmanın nasıl işleyeceği ile ilgili detaylar da netleşti.
Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı adeta izliyor. İsrail, Gazze'ye saldırarak binlerce masum çocuk ve kadını öldürürken, sivillere uygulanan bu katliam büyük tepki çekti. Dünyanın birçok bölgesinde İsrail katliamına karşı eylemler düzenlendi.
İstanbul'da da cumartesi günü yapılan Büyük Filistin Mitingi'ne 1,5 milyon insan katılım sağladı. Başkan Erdoğan, mitingde çok çarpıcı açıklamalar yaparken; İsrail'in savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edileceğini duyurdu.
Erdoğan konuşmasının o bölümünde, "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.
Ama batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey batı, ne kadar çocuk ölmesi lazım? Ne kadar kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu son tavrı ile batının günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
İSRAİL NASIL SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLECEK?
Başkan Erdoğan'ın İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi ile ilgili atacağı adıma ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde yazdığı yazıda İsrail'in nasıl savaş suçlusu ilan edileceğine değindi.
İşte yazıdan o bölüm
İkinci Dünya Savaşı'dan sonra kurulan "Nürnberg Mahkemesi" bunun en meşhuru. ABD, İngiltere ve Rusya tarafından Almanya'ya karşı açıldı. Yahudilere karşı işlediği soykırım başta olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı Hitler dönemi yöneticileri ve Almanya ağır şekilde cezalandırıldı. Bosna'daki soykırım nedeniyle dönemin Sırp komutanları ve son olarak Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin savaş suçlusu ilan edildi.
HANGİ SUÇLAR SAVAŞ SUÇU
İnsanlığa karşı suçlar, soykırım suçu, savaş suçu sayılıyor. Kanıtlarını sunmak şartıyla devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve STK'ların başvurusu üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarıyla ilgili dava açılabiliyor.
KANIT İSRAİL'DEN
İsrail'in, Gazze'de savaş suçu işlediği tartışılmaz bir gerçek. Üç bini aşkın çocuk öldürüldü. Aralarında savunmasız kadınların bulunduğu siviller katledildi. Yerleşim yerleri sürekli olarak bombalanıyor. Savaş suçlarının başında yer alan hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalandı. Saldırılarda yasaklanmış olan fosfor bombası kullanıldı. Bunlar savaş suçu.
TÜRKİYE NASIL MÜRACAAT EDECEK?
Benim burada üzerinde durmak istediğim nokta; Türkiye, bunu nasıl yapacak? Öncelikle siyasi duruş olarak Türkiye'nin bu tavrı çok önemli.
Biz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmadığımız için doğrudan devlet olarak başvuru yapılamıyor. Ama hem hükümet hem STK'lar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na ihbarda bulunabiliyor. Edindiğim izlenim bu prosedürün işletileceği yönünde. Bunun için kanıtların toplanması gerekiyor. İsrail çok pervasız olduğu için her katliamı bir kanıt niteliğinde. İşte size İsrail'in öldürdüğü çocuklar. Bundan daha büyük bir kanıt olur mu?
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