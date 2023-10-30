MSB: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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