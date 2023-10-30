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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Terör ile mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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