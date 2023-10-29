MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü mesajı

"Hakimiyet milletindir, millet hükümettir," ifadelerini kullanan Bahçeli, cumhuriyet yönetiminin demokrasi sistemiyle hür ve müstakil varlığını koruyacağını kaydetti.

Cumhuriyet'in Milli Mücadele'yle taçlandığını ve milli gönüllerde taht kurduğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin de şerefi olduğunu bildirdi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet'imizin kuruluşu, umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ve atıl duran bu kudretten nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin emsalsiz bir örneğidir. Emperyalizmin musallat olduğu, bununla mündemiç toplu cinayet ve mezalimlere maruz kalan gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan mazlum toplumlar için Türk milletinin geçmişteki kahramanlıkları mutlaka ilham kaynağı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'mızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü hayranlıkla ve hürmet duygularımla kutluyor, aziz milletimize ve devletimize ebedi saadetler diliyorum.

İlk Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu yol başçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, muhterem silah ve ülkü arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızın her birisini, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı hayırlı olsun."